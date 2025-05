1/4 Der Kanton Zürich kann nicht genug Fahrprüfungstermine anbieten! Beispiel: In Hinwil wartet man momentan bis August. Foto: Thomas Meier

Der 18. Geburtstag: ein Meilenstein. Man darf wählen gehen, sorglos Alkohol einkaufen gehen – und das Wichtigste: endlich die Strassen erobern! Bei den meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht der Führerschein an erster Stelle. Das Auto bietet schliesslich viele Freiheiten, die für einen jungen Menschen wichtig sind. Um das Billett jedoch sein Eigen nennen zu können, muss man einen steinigen Weg gehen – sogar dort, wo man es nicht erwartet.

Ich bin Natascha Ruggli, 19 Jahre alt und Redaktorin bei Blick. Ich arbeite gerade fleissig daran, den Führerschein zu absolvieren. Nun wäre ich bald bereit, die Prüfung abzulegen. Doch auf der Zielgeraden erfahre ich einen erneuten Rückschlag: Das Strassenverkehrsamt in Hinwil, Kanton Zürich, hat bis August keinen offenen Prüfungstermin. Angenommen, ich finde keinen früheren Termin, dann würde ich eineinhalb Jahre für die Zulassung gebraucht haben. Unverschämt, wenn man mich fragt.

«Es ist ein psychischer Stress für uns Fahrlehrer»

Auch ein Fahrlehrer meldete sich bei Blick. Die fehlenden Prüfungstermine, die sich neben Hinwil sogar im ganzen Kanton bemerkbar machen, fordern ihn besonders heraus: «Es ist ein psychischer Stress für uns Fahrlehrer.»

Hauptproblem: Die Schüler pausieren ihr Lernfahren. Nicht besonders sinnvoll, denn durch die Unterbrechung käme man nicht in die wichtigen Automatismen des Fahrens, sagt der Fahrlehrer. Zudem gibt es keine zufriedenstellende Lösung. Würde er das Verkehrsamt für die Prüfung oder gar die Region wechseln, stosse er entweder auf höhere Kosten oder er kenne sich schlichtweg zu wenig aus. «Ich muss als Fahrlehrer wissen, wo der nächste Rechtsvortritt kommt», führt er weiter aus.

Absolutes Horrorszenario in dieser Terminkrise: Besitzt man seinen zweiten Lernfahrausweis, muss man die Prüfung rechtzeitig absolvieren, sonst ist man für drei Jahre gesperrt. Aber was ist, wenn es am Strassenverkehrsamt scheitert?

Kanton Zürich hat am meisten Prüflinge

Da der Kanton Zürich am bevölkerungsdichtesten ist, gibt es hier auch die meisten Fahrschüler. Der Kanton Zürich sei stetig am Wachsen, aber das Strassenverkehrsamt in Hinwil nicht, so unser Fahrlehrer. «Es gibt zu wenig Experten.» Fahrlehrer selbst dürfen nämlich nicht als Experte antreten – auch nicht als temporäre Aushilfe bei Terminmangel.

Nach Informationen von Blick buchen Fahrlehrer deswegen präventiv Termine. Doch das trägt ein Risiko mit sich: Was ist, wenn der Fahrschüler dann nicht bereit ist? Ist dies der Fall, wird die Prüfung abgesagt – und der Termin bleibt ungenutzt.

Was das Strassenverkehrsamt dazu sagt

Das Zürcher Verkehrsamt bestätigt gegenüber Blick die Knappheit: «Derzeit verzeichnen wir eine hohe Nachfrage nach Führerprüfungen, insbesondere in der Region Zürich Oberland.» Sie fügen hinzu, dass zukünftig in Dübendorf ein weiterer Fahrprüfungsort entsteht. Somit stehen den Prüflingen sieben Standorte zur Verfügung. Eine offizielle Begründung für die durchschnittlich lange Wartezeit bleibt aus.

Doch was tut man, wenn die Zeit drängt? Das Zürcher Strassenverkehrsamt verweist auf die Flexibilität seitens des Lernfahrers. Sei man beim Prüfungsort flexibel, so finde man häufig zeitnah einen Termin.