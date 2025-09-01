Es ist ein besorgniserregender Zwischenfall: Der Jet von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste ohne Navigationssysteme landen. Mutmasslich sind die Systeme wegen russischer Sabotage ausgefallen.

Russen sollen Flugzeug von Ursula von der Leyen gestört haben

Konnte dann doch noch sicher landen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Foto: SvenSimon-ThePresidentialOfficeUkraine

Wegen einer mutmasslichen Störung aus Russland musste das Flugzeug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) mit Papierkarten landen. Dies berichtet die «Financial Times». Eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel bestätigte die Berichte am Donnerstagmittag.

Der Vorfall habe sich am Sonntag ereignet, als von der Leyens Flugzeug den Flughafen Plovdiv in Bulgarien ansteuerte. Das Navigationssystem des Jets wurde gestört – alle Funktionen fielen aus. Ein Insider sagte der «Financial Times»: «Der gesamte GPS-Bereich am Flughafen fiel aus. Es war unbestritten eine Störung.»

Der Pilot habe sich dann entschieden, auf altmodische Landungsmethoden zurückzugreifen und mit Papierkarten zu landen. Der Grund für die Störung könnte sogenanntes «Spoofing» oder «Jamming» gewesen sein. Diese Methoden ermöglichen gezielte Fehlleitungen.

