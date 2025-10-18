In Argentinien ist ein bekannter Politiker während einer Live-Fernsehsendung zusammengebrochen und gestorben – wenige Tage vor Wahlen. Studiogäste versuchten ihn noch zu retten.

Der argentinische Oppositionspolitiker Hernán Damiani (†66) Sekunden vor seinem Zusammenbruch in einer Live-Wahlsendung. Foto: Screenshot

Darum gehts Argentinischer Oppositionspolitiker stirbt während Live-Fernsehsendung in Argentinien

Hernán Damiani brach mit Atemproblemen zusammen, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

In Argentinien ist der bekannte Oppositionspolitiker Hernán Damiani (†66) am Mittwoch während einer Live-Fernsehsendung zusammengebrochen und gestorben – genau eine Woche vor Wahlen.

Damiani, Kandidat der Radikalen Bürgerunion (UCR), sackte wenige Minuten nach Beginn der Sendung «Dólar Blue» zusammen. Er schien plötzlich Atemprobleme zu bekommen und verlor das Bewusstsein.

In Aufnahmen ist zu sehen, wie jemand noch versucht, ihn zu stützen, bevor Damiani die Augen verdreht und zu Boden geht.

Herzinfarkt

Moderatoren und Studiogäste eilen sofort zu Hilfe – unter ihnen auch Argentiniens ehemaliger Gesundheitsminister Walter Villalba, der umgehend mit Wiederbelebungsmassnahmen beginnt. Trotz aller Bemühungen konnte Damiani im Spital nur noch für tot erklärt werden.

Argentinischen Medien zufolge starb Damiani an einem Herzinfarkt. Das südamerikanische Land bestellt bei den Zwischenwahlen am Mittwoch rund die Hälfte des Parlaments und Senats sowie Lokalpolitiker neu.