Darum gehts
- Argentinischer Oppositionspolitiker stirbt während Live-Fernsehsendung in Argentinien
- Hernán Damiani brach mit Atemproblemen zusammen, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos
- Vorfall ereignete sich eine Woche vor Zwischenwahlen für Parlament und Senat
In Argentinien ist der bekannte Oppositionspolitiker Hernán Damiani (†66) am Mittwoch während einer Live-Fernsehsendung zusammengebrochen und gestorben – genau eine Woche vor Wahlen.
Damiani, Kandidat der Radikalen Bürgerunion (UCR), sackte wenige Minuten nach Beginn der Sendung «Dólar Blue» zusammen. Er schien plötzlich Atemprobleme zu bekommen und verlor das Bewusstsein.
In Aufnahmen ist zu sehen, wie jemand noch versucht, ihn zu stützen, bevor Damiani die Augen verdreht und zu Boden geht.
Herzinfarkt
Moderatoren und Studiogäste eilen sofort zu Hilfe – unter ihnen auch Argentiniens ehemaliger Gesundheitsminister Walter Villalba, der umgehend mit Wiederbelebungsmassnahmen beginnt. Trotz aller Bemühungen konnte Damiani im Spital nur noch für tot erklärt werden.
Argentinischen Medien zufolge starb Damiani an einem Herzinfarkt. Das südamerikanische Land bestellt bei den Zwischenwahlen am Mittwoch rund die Hälfte des Parlaments und Senats sowie Lokalpolitiker neu.