Kurz vor dem Kraterrand Wanderer werden von Vulkanausbruch überrascht

Firlan ist begeisterter Wanderer und an Weihnachten auf dem Weg auf den Mount Raung, in Indonesien. Der 3332 Meter hohe Schichtvulkan auf der Insel Java bricht jedoch aus und der Wanderer muss sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen.