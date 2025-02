Der kosovarische Regierungschef Albin Kurti Foto: ARMEND NIMANI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Als klarer Favorit gilt die links-nationale Reformpartei Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Ministerpräsident Albin Kurti. Anders als vor vier Jahren dürfte sie allerdings diesmal nicht auf eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen kommen.



Als wichtigste Konkurrenten gelten die liberale Demokratische Partei (PDK) und die bürgerliche Demokratische Liga des Kosovos (LDK). Zehn der 120 Parlamentssitze sind der serbischen Volksgruppe und zehn weitere den anderen Minderheiten vorbehalten. Das Kosovo ist ein potenzieller EU-Beitrittskandidat. Erstmals seit 2010 hat eine Volksvertretung in dem Land ihr vierjähriges Mandat ausgeschöpft.



Das heute fast ausschliesslich von Albanern bewohnte Kosovo war früher eine serbische Provinz. 2008 erklärte es sich für unabhängig. Da Serbien diesen Schritt bis heute nicht anerkennt, bestehen zwischen beiden Ländern starke Spannungen. Die Regierung in Belgrad instrumentalisiert dabei auch die serbische Bevölkerung, die in einem kompakten Siedlungsgebiet im nördlichen Teil des Kosovos lebt.

Blick hat den serbischen Präsidenten getroffen – das Interview Interview Serbischer Präsident zu Blick «In der Politik muss man sein Amt aufgeben können»

Erste Ergebnisse im Laufe des Abends

Kurti gelang es in seiner Regierungszeit, die von Serbien betriebenen Parallelstrukturen im Nordkosovo zu beseitigen. Dabei liess er unter anderem die Verwendung des serbischen Dinars als Zahlungsmittel unterbinden und serbische Postämter schliessen. Westliche Partner kritisierten ihn dafür, unter der kosovarischen Bevölkerung brachte es ihm viel Zustimmung ein. Zugleich wird Kurti vorgehalten, nur wenige seiner ambitiösen Reformversprechen eingelöst zu haben.



Die Wahllokale schliessen um 19.00 Uhr. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Ausserdem dürften gleich nach Schliessung der Wahllokale die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen vorliegen.