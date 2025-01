Polizei verhaftet in Bett schlafenden Einbrecher

Streifenwagen Foto: INA FASSBENDER

AFP Agence France Presse

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte eine Nachbarin in der Nacht zum Dienstag die Beamten gerufen, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus Licht in einer Wohnung brennen sah, obwohl die Bewohner im Urlaub waren.

Eine Streife stellte ein eingeschlagenes Fenster fest. Durch dieses soll sich der Einbrecher Zugang verschafft haben. Er soll die Wohnung bereits am Montagmittag durchsucht und Bargeld in fünfstelliger Höhe mitgenommen haben. Am frühen Abend sei er dann in die Wohnung zurückgekehrt und habe sich im Bett der eigentlichen Bewohner schlafen gelegt.

Das Geld wurde bei dem Mann bei der Festnahme nicht gefunden. Der 28-Jährige war stark betrunken. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl erliess.