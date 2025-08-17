Eine Schleiereule wurde in Niedersachsen aus einem Cheminée gerettet. Mieter entdeckten das Tier nach Kratzgeräuschen im Kaminrohr. Die Feuerwehr befreite die unverletzte, aber geschwächte Eule.

Gerettet: Die Feuerwehr hat in Deutschland diese Eule aus einem Kamin geholt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Darum gehts Schleiereule aus Kamin in Niedersachsen gerettet und später ausgewildert

Einsatzkräfte befreiten das Tier durch eine Wartungsklappe im Kaminrohr

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Niedersachsen ist eine Schleiereule aus dem Kamin eines Wohnhauses gerettet worden. Die Mieter einer Wohnung entdeckten das Tier am Samstag in einem Cheminéerohr, als sie Kratzgeräuschen nachgingen, wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag berichtete.

Da sich die Eule nahe einer Wartungsklappe befand, gelang es den Einsatzkräften, das Tier zu befreien.

Die zwar unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde demnach zum Aufpäppeln in professionelle Hände übergeben und später wieder ausgewildert. Die Schleiereule gilt in Deutschland als streng geschützt.