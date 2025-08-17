Gerettet: Die Feuerwehr hat in Deutschland diese Eule aus einem Kamin geholt.
Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck
Darum gehts
- Schleiereule aus Kamin in Niedersachsen gerettet und später ausgewildert
- Einsatzkräfte befreiten das Tier durch eine Wartungsklappe im Kaminrohr
- Schleiereule gilt in Deutschland als streng geschützte Art
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
In Niedersachsen ist eine Schleiereule aus dem Kamin eines Wohnhauses gerettet worden. Die Mieter einer Wohnung entdeckten das Tier am Samstag in einem Cheminéerohr, als sie Kratzgeräuschen nachgingen, wie die örtliche Feuerwehr am Sonntag berichtete.
Da sich die Eule nahe einer Wartungsklappe befand, gelang es den Einsatzkräften, das Tier zu befreien.
Die zwar unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde demnach zum Aufpäppeln in professionelle Hände übergeben und später wieder ausgewildert. Die Schleiereule gilt in Deutschland als streng geschützt.