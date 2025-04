Kuriose Tradition in Oberbayern Männer messen sich im Finger-Wrestling

Eine eigenartige Tradition wird in Oberbayern seit den 50er-Jahren durchgeführt: Die Finger-Wrestling-Meisterschaften. 180 Männer nahmen am Sonntag am Wettkampf teil. Dabei darf der Spass bei den Zuschauer nicht fehlen.

Publiziert: 11:45 Uhr | Aktualisiert: 12:00 Uhr