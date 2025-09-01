Kurioser Fall in Paris: Zwei Männer, einer davon minderjährig, wurden am Gare de Lyon mit Schmuck im Wert von rund zehn Millionen Euro festgenommen – versteckt in einer Socke in der Unterhose. Im Koffer fanden die Beamten zudem einen Winkelschleifer.

Gestohlener Schmuck im Wert von fast 10 Millionen Euro in einer Socke in der Unterhose versteckt: Uniformierten in Paris gelang eine kuriose Festnahme von polizeibekannten Ganoven. Foto: Screenshot walmart.com

Rolex-Uhr, Halskette für fünf Millionen und Ohrringe für zwei Millionen Euro entdeckt

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Zwei TGV-Passagiere, darunter ein Minderjähriger, sind am Pariser Bahnhof Gare de Lyon mit Schmuck im Wert von fast zehn Millionen Euro festgenommen worden. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Laut dem französischen Newsportal Cnews entdeckten die Uniformierten unter anderem eine Rolex-Uhr, eine Halskette im Wert von fünf Millionen Euro und Ohrringe im Wert von zwei Millionen Euro, versteckt an einem ungewöhnlichen Ort: in einer Socke in der Unterhose eines Verdächtigen.

Die beiden polizeibekannten Männer tunesischer Herkunft wurden bei einer Routinekontrolle am Samstag gefasst. In ihrem Koffer fanden die Ermittler der Brigade zur Bekämpfung der Schwerkriminalität zudem einen Winkelschleifer. Bei der Brigade handelt es sich um spezialisierte Polizeieinheit in Frankreich, die sich um Raub, Erpressung, bewaffnete Überfälle und ähnliche Delikte kümmert.

Die Herkunft des Schmucks muss noch ermittelt werden.