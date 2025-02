Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege von Donald Trump, sorgte bei einer Rede für einen Eklat. Er streckte seinen rechten Arm in die Luft. Die Geste erinnert stark an den Nazigruss. Ein Missverständnis, wie Bannon im Anschluss erklärte.

Auf einen Blick Steve Bannon bestreitet Nazigruss bei konservativer Versammlung, bezeichnet es als Winken

Bannon attackierte Jordan Bardella für Absage der CPAC-Rede wegen Nazi-Bezug

Der Ex-Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon (71), hielt eine glühende Rede an der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland. Das Treffen mit Tausenden Teilnehmern ist die grösste alljährliche Zusammenkunft des rechten Lagers in den USA.

Während seiner Rede streckte er seinen rechten Arm mit flacher Handfläche in die Luft, nachdem er die Menge angefleht hatte, «zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen». Die Geste sorgte für mächtig Wirbel. Kein Wunder: Sie erinnert stark an den Hitlergruss der Nationalsozialisten.

Der Parteichef der französischen rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN), Jordan Bardella (29), sagte deswegen seine Rede an der Konferenz ab. Zuvor hatte die Anti-Defamation League, eine Organisation zur Bekämpfung von Antisemitismus und Menschenrechten, auf X gepostet: «Steve Bannons lange und beunruhigende Geschichte der Anstiftung zu Antisemitismus und Hass, der Androhung von Gewalt und der Ermächtigung von Extremisten ist wohlbekannt und wurde von der ADL und anderen gut dokumentiert.»

Steve Bannon wiederum versteht den Wirbel nicht. Er sagte einem Reporter, die Geste, sei «eine Welle gewesen, wie ich sie ständig mache», wie «Sky News» berichtet. Und weiter: «Ich mache das am Ende jeder meiner Reden, um dem Publikum zu danken.»

Bannon attackierte Bardella wegen seiner Entscheidung und bezeichnete ihn als «unwürdig, Frankreich zu führen.»

Kontakte zu ultrarechten Gruppierungen

Erst im Januar hatte der Trump-Vertraute und Hightech-Milliardär Elon Musk (53) für Empörung gesorgt, als er bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten in Washington vor dessen Anhängern mehrfach eine an den Hitlergruss erinnernde Geste zeigte.

Bannon, früher Chef der ultrarechten Website «Breitbart», war Trumps Chefstratege während dessen erster Amtszeit. Trump feuerte ihn aber bereits nach wenigen Monaten. Der Hardliner unterhält Kontakte zu ultrarechten Gruppierungen in Europa.