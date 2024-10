Das skurrile Kunstwerk von Maurizio Cattelan, eine Banane an der Wand, soll bei Sotheby's in New York bis zu 1,5 Millionen Dollar erzielen. Die Installation sorgte bereits 2019 für Aufsehen, als sie von einem Künstler gegessen wurde.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine mit Klebeband an die Wand befestigte Banane könnte bei einer Kunstauktion in New York nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's bis zu 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,3 Millionen Franken) einbringen. Das «Comedian» betitelte Werk des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan solle im November versteigert werden, teilte Sotheby's mit.

Der für seine häufig skurrilen Skulpturen bekannte Cattelan hatte die Bananen-Installation 2019 auf der Art Basel Miami Beach vorgestellt und einen Preis von 120'000 Dollar festgesetzt.

Er riss die Banane von der Wand und verspeiste sie

Der amerikanische Aktionskünstler David Datuna riss die Banane daraufhin von der Wand und ass sie. Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea, wo ein Kunststudent die Frucht von der Wand nahm, schälte, ass und die Schale dann wieder an die Wand klebte.

Cattelan habe das nicht gestört, hiess es. Nach seinen Instruktionen soll die reife Banane an der Wand alle zwei oder drei Tage ersetzt werden.