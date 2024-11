Die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) Foto: FRISO GENTSCH

Auf einen Blick Bub (4) fährt Auto und verletzt Polizisten bei Kontrolle im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt

Kind lenkte Fahrzeug vom Schoss des Fahrers (46) aus

Polizist hielt sich 20 Meter am Fenster fest, bevor er stürzte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Bub (4) hat auf dem Schoss eines Mannes (46) im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt einen Polizisten bei einer Kontrolle angefahren. Er wurde leicht verletzt, wie die Beamten in Merseburg am Mittwoch mitteilten. Demnach sass das Kind am Dienstagnachmittag auf dem Schoss eines Mannes und lenkte das Auto in Querfurt. Das Fahrzeug fiel der Polizei durch eine unsichere Fahrweise auf.

Der Fahrer hielt das Auto an und sprach zunächst mit dem Polizisten. Um der Kontrolle zu entgehen, gab der Mann jedoch Gas. Der Beamte hielt sich an der geöffneten Fensterscheibe fest, um das Auto anzuhalten. Nach rund 20 Metern kam der Polizist zu Fall und verletzte sich am Kopf und an der Hand. Bei seiner Wohnung wurde der Mann schliesslich angetroffen. Er hat keinen Führerausweis. Gegen ihn wird nun ermittelt.