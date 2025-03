Piloten und Passagier betätigen Schleudersitz – drei Verletzte in Frankreich

Piloten und Passagier betätigen Schleudersitz – drei Verletzte in Frankreich

1/6 Bei einem Zusammenstoss zweier Flugzeuge der französischen Kunstflugstaffel wurden drei Personen verletzt. Foto: Screenshot X

Darum gehts Zusammenstoss zweier Flugzeuge der französischen Kunstflugstaffel verletzt drei

Die Piloten und ein Passagier betätigten rechtzeitig den Schleudersitz

Zwei Alpha Jets kollidierten nahe dem Stützpunkt Saint-Dizier Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Rauchschwaden und zwei Flugzeuge, die vom Himmel fallen – Videos, die derzeit auf X kursieren, lassen einem den Atem stocken. Bei einem Zusammenstoss zweier Flugzeuge der französischen Kunstflugstaffel sind drei Menschen verletzt worden.

Die beiden Piloten und ein Passagier hätten rechtzeitig den Schleudersitz betätigt, hiess es am Dienstag aus Behördenkreisen. Sie seien bei Bewusstsein gewesen, als sie gefunden worden seien. Zwei seien in ein Spital gebracht worden, einer werde von der Armee versorgt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach Angaben der Luftwaffe waren die beiden Flugzeuge der Patrouille de France vom Typ Alpha Jet am Nachmittag in der Nähe des Stützpunktes Saint-Dizier im Osten Frankreichs zusammengestossen. Eines der Flugzeuge sei in einen Silo gestürzt und habe dort einen Brand ausgelöst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Kunstflugstaffel ist unter anderem für ihren Einsatz am Nationalfeiertag bekannt, wenn sie über die Champs-Elysées fliegt und dabei Kondensstreifen in den französischen Nationalfarben hinterlässt.