Tausende Menschen haben in Warschau gegen die EU-Migrationspolitik demonstriert. Die von der Regierungspartei PiS organisierte Kundgebung richtete sich gegen irreguläre Zuwanderung.

Darum gehts Tausende demonstrieren in Warschau gegen irreguläre Zuwanderung und EU-Migrationspolitik

PiS unterstützt Präsident Nawrocki, der EU-Migrationspakt für Polen ablehnt

Polen hat bereits rund eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen

Tausende Menschen haben in Warschau gegen irreguläre Zuwanderung und die Migrationspolitik der EU demonstriert. Die Protestierenden aus allen Teilen Polens versammelten sich am Samstag auf dem Schlossplatz in der Altstadt. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die rechtsnationalistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Die PiS steht in Opposition zur pro-europäischen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk (68) und unterstützt den rechtsnationalistischen Präsidenten Karol Nawrocki (42), der sein Amt Anfang August angetreten hatte. Nawrocki und die PiS lehnen es ab, dass auf Grundlage des EU-Migrationspakts vom vergangenen Jahr Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten nach Polen gebracht werden könnten.

In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (67) betonte der polnische Präsident vor einigen Tagen, dass sein Land durch die Aufnahme von rund einer Million Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seine Aufgaben in der europäischen Migrationspolitik bereits erfüllt habe. «Ich werde der Anwendung des Migrations- und Asylpakts in Polen nicht zustimmen», kündigte Nawrocki an.