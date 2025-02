Papst erleidet erneut «Atemkrise»

Wie steht es um den Gesundheitszustand des Papstes? Der Vatikan hat am Abend ein neues Update gegeben.

Wie steht es um den Gesundheitszustand des Papstes? Franziskus erlitt eine erneute Atemkrise, teilte der Vatikan am Freitag mit. Foto: AP/dpa

Auf einen Blick Papst Franziskus erleidet erneut Atemkrise bei Lungenentzündung

Sauerstoff wurde dem Papst aufgrund seiner Atemkrämpfe verabreicht

Marian Nadler Redaktor News

Marian Nadler Redaktor News

Der an einer Lungentzündung erkrankte Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans erneut eine «Atemkrise» erlitten. Wegen Atemkrämpfen habe der Papst sich erbrochen und seine Atemwerte hätten sich abrupt verschlechtert, erklärte der Vatikan am Freitagabend. Ihm sei daher Sauerstoff verabreicht worden, hiess es weiter.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit zwei Wochen im Gemelli-Spital von Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. In den vergangenen Tagen war in den abendlichen Bulletins von einer leichten Verbesserung die Rede gewesen.