Kritischer Zustand Keine Besserung bei Papst Franziskus in Sicht

Papst Franziskus bleibt nach zwölf Tagen im Krankenhaus in Rom in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Der 88-Jährige leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel betrifft. Weltweit wird für seine Genesung gebetet.