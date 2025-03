Er hat Rumänien in eine Demokratie-Krise geführt: Ultranationalist Calin Georgescu (62). Foto: AFP

Daniel Jung Redaktor News

Was in Rumänien gerade abläuft, gab es so noch nie: Nachdem der prorussische Politiker Calin Georgescu (62) den ersten Wahlgang vom 24. November 2024 überraschend gewonnen hatte, wurde das Resultat annulliert. Von der für Mai geplanten Wahlwiederholung wurde er nun ausgeschlossen. Das Verfassungsgericht bestätigte einen entsprechenden Entscheid der Wahlbehörde am Dienstag.

In Bukarest kam es nach dem Entscheid am Sonntag zu Zusammenstössen zwischen Anhängern des Extremisten und der Polizei. International kritisieren prominente Stimmen wie Elon Musk (53), dass die Demokratie im EU-Land abgeschafft werde. Blick erklärt, was in Rumänien gerade los ist.