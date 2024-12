Am selben Tag mussten zwei Flieger der United Airlines in Kanada zwischenlanden. Einer kam von Zürich her, der andere sollte dort landen.

Gleich zwei Chicago-Zürich-Flüge müssen in Kanada landen

1/4 Bei zwei Flügen der United Airlines kam es am Sonntag zu Problemen. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Zwei United Airlines-Flüge nach Kanada umgeleitet

Flug von Chicago nach Zürich und Flug von Zürich nach Chicago betroffen

Pilot erkrankte auf Flug von Zürich

Pilot erkrankte auf Flug von Zürich

Flugbegleiterin auf Flug von Chicago verletzt

Einmal täglich fliegt die Fluggesellschaft United Airlines von Zürich nach Chicago. Ebenfalls einmal am Tag landet ein Flieger der Airline aus der US-amerikanischen Stadt am Zürcher Flughafen.

Am 22. Dezember konnten gleich beide Flüge nicht wie geplant durchgeführt werden und landeten in Kanada zwischen. Laut einem Bericht des Luftfahrtanalysten und -experten JonNYC erkrankte auf dem Flug von Zürich nach Chicago der Pilot.

Zwischenlandung in Halifax

Das Flugzeug war bereits sieben Stunden in der Luft, als die Besatzung einen medizinischen Notfall meldete. Ein anderer Pilot kontaktierte die Flugsicherung und es wurde entschieden, den Flug nach Halifax in Kanada umzuleiten. Was dem Piloten genau fehlte, wurde bislang nicht kommuniziert.

Zweiter Flieger landet in Kanada

Auch der United-Flug von Chicago nach Zürich am selben Tag musste umgeleitet werden und am Flughafen Gander in Kanada landen. Der genaue Grund wurde nicht bekanntgegeben, jedoch soll eine Flugbegleiterin «schwer verletzt» worden sein.

Das Flugzeug sei bereits vier Stunden in der Luft gewesen, als es wahrscheinlich zu Turbulenzen kam, mutmasst der Nachrichtendienst «Aviation A2Z». Ob noch andere Personen an Bord verletzt wurden, ist nicht bekannt.