Konflikt eskaliert
Hier werden Raketen abgefeuert

Ein seit Wochen schwelender Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan ist in der Nacht offen eskaliert. Nach einer Offensive der Taliban kam es zu heftigen Gefechten zwischen den Nachbarländern.
Publiziert: 16:12 Uhr
