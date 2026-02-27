DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan eskaliert
Konflikt eskaliert
Hier werden Raketen abgefeuert
Ein seit Wochen schwelender Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan ist in der Nacht offen eskaliert. Nach einer Offensive der Taliban kam es zu heftigen Gefechten zwischen den Nachbarländern.
Publiziert: 16:12 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
News Ausland
1:18
In der Villa herrscht Chaos
Hier erlebte Drogenboss «El Mencho» seine letzten Stunden
1:07
Ilhan Omar attackiert Trump
«Sie sind ein Lügner»
0:35
Wegen Plakat
Al Green wird aus dem Saal geschmissen
0:55
Videos zeigen Chaos-Szenen
Touristen am Flughafen von Guadalajara fliehen
0:55
Von Sizilianer antrainiert
Hund entsorgt Abfall am Strassenrand
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen