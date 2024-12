Kommts jetzt zum Shutdown? Repräsentantenhaus schickt Trump-Plan bachab

In der Budget-Debatte in den USA droht kurz vor Weihnachten ein Shutdown. Im US-Repräsentantenhaus scheiterte am Donnerstag ein von Trump unterstützter Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt. Eine Entscheidung muss bis spätestens Freitag um Mitternacht fallen.