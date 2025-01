Kommandoposten der russischen Armee Fünfstöckiges Gebäude stürzt nach Angriff ein

Ein Video auf X soll einen Angriff der Ukrainer auf einen russischen Kommandoposten in der Provinz Donezk zeigen. Die Explosion war so stark, dass die Stockwerke eines fünfstöckigen Gebäudes einstürzten und Staubwolken Hunderte von Metern in die Luft stiegen.