Eine Italienerin starb bei einer Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe nahe Luxor, Ägypten. Auf einem der Schiffe befanden sich Dutzende Touristen aus Italien.

Die anderen Passagiere sind in Sicherheit

Luxor ist bekannt für Tempel und Gräber im Tal der Könige

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tödlicher Unfall auf dem Nil: Eine italienische Staatsbürgerin ist bei der Kollision zweier Kreuzfahrtschiffe in der Nähe von Luxor ums Leben gekommen.

Die Beamten des italienischen Konsulats stünden in Kontakt mit dem Ehepartner der Frau und den Reiseveranstaltern, die sich um die anderen Italiener auf dem Schiff gekümmert hätten, teilte das italienische Aussenministerium laut der Agentur Ansa mit.

Vier Kabinen zerstört

Nach einer ersten Rekonstruktion des Vorfalls sei das Schiff, mit dem Dutzende Italiener unterwegs waren, kurz nach 19 Uhr Ortszeit mit dem anderen Boot kollidiert. Bei dem Zusammenstoss seien vier Kabinen zerstört worden. Dabei sei die Frau gestürzt und habe sich tödliche Verletzungen zugezogen, hiess es weiter. Sie sei trotz aller Rettungsversuche kurz danach gestorben. Die anderen Passagiere aus Italien sollen in Sicherheit sein.

Luxor im Süden Ägyptens mit seinen Tempeln und den Gräbern im Tal der Könige lockt zahlreiche Touristen aus aller Welt an.