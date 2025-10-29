Ein Mitarbeiter einer Kunststofffabrik in den USA lief Amok. Dabei wurden zwei Deutsche getötet.

Ivan Aldergot und Tobias Gleinig wurden bei einem Amoklauf in den USA getötet. Die Bilder und Namen hat die Firma in einem Statement veröffentlicht. Foto: Zvg

Opfer waren Mitarbeiter einer Tochterfirma von Barnstorfer Kunststofftechnik aus Niedersachsen

38-jähriger Werkmitarbeiter eröffnete am Montagmorgen das Feuer in Cleveland

«Wir alle stehen unter dem Eindruck der sinnlosen Tat», schreibt die deutsche Firma Barnstorfer Kunststofftechnik (Barku) auf ihrer Website. Zwei Kollegen wurden bei einem Amoklauf in den USA getötet. Ivan Aldergot und Tobias Gleinig arbeiteten beide in der Tochterfirma von Barkus im US-Bundesstaat Tennessee.

Ersten Berichten zufolge hatte ein 38-Jähriger am Montagmorgen (Ortszeit) das Feuer eröffnet. Bei dem mutmasslichen Schützen handelte es sich demnach um einen Mitarbeiter des Werks in der Stadt Cleveland.

«In dieser schweren Zeit»

Nach der Tat habe der Mann den Berichten zufolge die Flucht ergriffen und sich in einem Haus in einem benachbarten Ort verschanzt. Ein Spezialeinsatzkommando habe das Gebäude mehrere Stunden lang umstellt und schliesslich den mutmasslichen Täter tot aufgefunden - er habe sich offenbar selbst getötet. Weitere Details und Hintergründe zu der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Barku veröffentlichte neben dem Statement auch die Namen der toten Mitarbeiter samt Fotos. «In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken und unser aufrichtiges Beileid bei den Familien, Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen von Ivan und Tobias. Wir gedenken Ihrer mit Respekt und Dankbarkeit für das, was sie für unser Team und unser Unternehmen geleistet haben», heisst es weiter auf der Website.



