Darum gehts
- Fabian (†8) tot in Waldstück bei Klein Upahl gefunden
- Leichenspürhunde schlugen nahe eines Sees am Stadtrand an
- Über 100 Einsatzkräfte suchten seit Freitag nach dem vermissten Kind
Über hundert Einsatzkräfte, Spürhunde und Helikopter suchten seit Freitag nach dem vermissten Fabian (†8). Auch im Wasser wurde mit Tauchern nach dem vermissten Kind gesucht. Nun ist klar, Fabian ist tot.
Die Leiche des Buben wurde in einem Waldstück in Klein Upahl, rund 15 Kilometer von seinem Zuhause in Güstrow (D) entdeckt. Wie die «Ostseewelle» zuerst berichtete, soll es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Leiche des Buben wurde nach einem Bürgerhinweis entdeckt.
Rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus
Letzte Sicherheit zur Identität des toten Kindes soll eine Obduktion bringen., es gehen aber nach jetzigem Stand alle davon aus, dass es sich um den gesuchten Bub handelt.
Fabian verliess am Freitagnachmittag sein Zuhause, kam jedoch nicht wieder zurück. Seit Freitagabend, 20.30 Uhr, wurde nach ihm gesucht. Am Samstag suchten Polizei und Spürhunde ein Waldstück, die Schule und das Grundstück, auf dem er mit seiner Familie in Güstrow wohnte, ab.
Laut Polizei lagen zunächst keine Hinweise auf eine Straftat vor. Suchhunde verfolgten die Spur bis zum Busbahnhof, wo vermutet wurde, dass der Junge mit dem Bus zu seinem Vater nach Zehna gefahren sein könnte, doch die Spur verlor sich dort. Am Sonntag durchkämmten zahlreiche Einsatzkräfte das Stadtgebiet von Güstrow und Rostock. Insbesondere leerstehende Gebäude wurden genau unter die Lupe genommen.
Taucher suchten im Wasser nach Fabian
Am Montag schlugen Leichen-Suchhunde in der Nähe eines Sees am Stadtrand an. Am Dienstag rückten Taucher aus, um im Wasser nach dem Vermissten zu suchen.
Fabians Mutter wandte sich mit einer herzzerreissenden Videobotschaft an ihren Sohn. «Fabian, komm, komm bitte nach Hause zu Mama», sagt die Frau in dem Video und weint. Nun ist klar: Fabian wird nicht mehr nach Hause kommen.