Seit Freitag wurde der achtjährige Fabian aus Güstrow vermisst. Während der letzten Tagen wurde intensiv nach dem Buben gesucht. Nun fand die Polizei in einem Wald eine Kinderleiche. Es handelt sich um den kleinen Fabian.

Der achtjährige Fabian ist tot. Seit Freitag wurde der Bub vermisst.

Darum gehts Fabian (†8) tot in Waldstück bei Klein Upahl gefunden

Leichenspürhunde schlugen nahe eines Sees am Stadtrand an

Über hundert Einsatzkräfte, Spürhunde und Helikopter suchten seit Freitag nach dem vermissten Fabian (†8). Auch im Wasser wurde mit Tauchern nach dem vermissten Kind gesucht. Nun ist klar, Fabian ist tot.

Die Leiche des Buben wurde in einem Waldstück in Klein Upahl, rund 15 Kilometer von seinem Zuhause in Güstrow (D) entdeckt. Wie die «Ostseewelle» zuerst berichtete, soll es sich um ein Gewaltverbrechen handeln. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen», teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Leiche des Buben wurde nach einem Bürgerhinweis entdeckt.

Rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus

Letzte Sicherheit zur Identität des toten Kindes soll eine Obduktion bringen., es gehen aber nach jetzigem Stand alle davon aus, dass es sich um den gesuchten Bub handelt.

Fabian verliess am Freitagnachmittag sein Zuhause, kam jedoch nicht wieder zurück. Seit Freitagabend, 20.30 Uhr, wurde nach ihm gesucht. Am Samstag suchten Polizei und Spürhunde ein Waldstück, die Schule und das Grundstück, auf dem er mit seiner Familie in Güstrow wohnte, ab.

Laut Polizei lagen zunächst keine Hinweise auf eine Straftat vor. Suchhunde verfolgten die Spur bis zum Busbahnhof, wo vermutet wurde, dass der Junge mit dem Bus zu seinem Vater nach Zehna gefahren sein könnte, doch die Spur verlor sich dort. Am Sonntag durchkämmten zahlreiche Einsatzkräfte das Stadtgebiet von Güstrow und Rostock. Insbesondere leerstehende Gebäude wurden genau unter die Lupe genommen.

Taucher suchten im Wasser nach Fabian

Am Montag schlugen Leichen-Suchhunde in der Nähe eines Sees am Stadtrand an. Am Dienstag rückten Taucher aus, um im Wasser nach dem Vermissten zu suchen.

Fabians Mutter wandte sich mit einer herzzerreissenden Videobotschaft an ihren Sohn. «Fabian, komm, komm bitte nach Hause zu Mama», sagt die Frau in dem Video und weint. Nun ist klar: Fabian wird nicht mehr nach Hause kommen.