Der erfolgreichste Tiktoker der Welt hatte Stress mit der US-Einwanderungsbehörde ICE.

Darum gehts Khaby Lame festgenommen und aus USA ausgewiesen wegen Verstössen gegen Einwanderungsgesetze

Trumpnaher Influencer behauptet, Lame als illegalen Ausländer gemeldet zu haben

Marian Nadler Redaktor News

Mehr als 162,2 Millionen folgen ihm auf Tiktok, dazu über 80 Millionen auf Instagram: Khaby Lame (25) ist ein Internet-Megastar. Doch darauf nahm die strenge US-Einwanderungsbehörde ICE keine Rücksicht, als sie den reichweitenstärksten Tiktoker am Freitag festnahm.

«Die Einwanderungsbehörde (ICE) hat den linksextremen Tiktoker Khaby Lame festgenommen», behauptete der trumpnahe Influencer Bo Loudon auf der Plattform X. Er habe Lame als «illegalen Ausländer» gemeldet, so Loudon weiter.

Dem Post fügte der Freund des Sohnes von US-Präsident Donald Trump (78), Barron Trump (19), einen Screenshot von der Webseite des US-Heimatschutzministeriums bei, der die Festnahme bestätigen sollte.

ICE bestätigt Festnahme

Die US-Einwanderungsbehörde bestätigte die Festnahme gegenüber der italienischen Zeitung «Il Messaggero». «Er wurde am Freitag in Nevada wegen Verstössen gegen Einwanderungsgesetze festgenommen», so ICE gegenüber dem Blatt. Ihm sei noch am Freitag die freiwillige Ausreise gewährt worden. Lame hat die Vereinigten Staaten bereits verlassen.

Nach Angaben der Einwanderungsbehörde soll Lame am 30. April mit einem gültigen Visum eingereist sein, blieb aber über die erlaubte Aufenthaltsdauer hinaus im Land. Ob die Meldung durch den rechtskonservativen Influencer tatsächlich Auslöser für die Ingewahrsamnahme war, ist unklar.