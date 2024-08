Am Freitag kommt es in einem Hafen der chinesischen Provinz Zheijang zu einer heftigen Explosion. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Massive Explosion auf Containerschiff in chinesischem Hafen

Marian Nadler Redaktor News

Wie chinesische Medien am Freitagmorgen Schweizer Zeit berichten, hat sich im Ningbo-Zhoushan-Hafen in der chinesischen Provinz Zheijang eine massive Explosion auf einem Containerschiff ereignet. Das Schiff soll gerade am Containerterminal angelegt haben, als es zu der heftigen Detonation kam, berichtet «China News Network».

In den sozialen Medien verbreiteten sich schnell Aufnahmen, die das Ereignis zeigen sollen. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Was die Ursache für die Explosion war, ist noch unklar. Der Ningbo-Zhoushan-Hafen ist einer der geschäftigsten Häfen der Welt.