Kein Scherz: Zwei Männer sprinten am Flughafen Köln über das Rollfeld, um ihren verpassten Flug noch zu erwischen – die Triebwerke laufen schon! Statt an Bord kamen sie in Polizeigewahr.

Darum gehts Zwei Männer rennen am Airport Köln über Rollfeld, um verpassten Flug zu erreichen

Fluggäste hatten Notausgang durch Einschlagen des Glases geöffnet

Gegen die beiden 28- und 47-jährigen Rumänen wird Strafanzeige erstattet

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Kein Witz! Geschehen bei einem Flug der Billigairline Wizz, die gerade von Köln nach Bukarest abheben wollte. Der Airbus A321 hatte das Gate bereits verlassen, die Triebwerke liefen – das Flugzeug war auf dem Weg zur Startbahn.

Plötzlich rennen zwei Männer mit wedelnden Armen über das Rollfeld. Die Rumänen (28, 47) hatten den Flieger verpasst. Sie gestikulieren wild in Richtung Cockpit. Versuchen den Piloten zu überzeugen, dass er sie noch mitnehmen soll.

«Wie dumm muss man sein»

Am Samstag wurde ein Video des Zwischenfalls auf Facebook gepostet. Busfahrer mögen es gewohnt sein, dass ihnen Fahrgäste hinterherrennen – aber Piloten?

«Wie dumm muss man sein, um so etwas zu tun und zu glauben, dass es tatsächlich funktioniert», kommentiert die Flugbegleiter-Community-Seite, der das Video zugeschickt worden war. «Damit kommst du nicht an Bord, sondern wirst verhaftet oder, noch schlimmer, in ein Triebwerk gesaugt.»

Über Notausgang

Schnell nahm sich Flughafenpersonal der beiden Männer an und übergab sie der Polizei.

Wie die «Bild» vom Flughafen erfuhr, hatten die verspäteten Fluggäste das Glas eines Notschalters eingeschlagen und den Knopf gedrückt, um die Tür zum Rollfeld zu öffnen.

Den Flieger hatten sie umsonst erreicht. Gegen die beiden wurde Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. Ein Verstoss gegen das Luftsicherheitsgesetz werde noch geprüft.