Die italienische Journalistin Cecilia Sala sitzt im Iran weiter in Haft. Nun werden immer mehr Details zu den Bedingungen bekannt, die in dem Gefängnis herrschen. Italien kämpft um ihre Freilassung.

1/5 Die Journalistin Cecilia Sala sitzt im Iran in Haft. Nun spricht sie über die schlimmen Haftbedingungen. Foto: AFP

Auf einen Blick Italien fordert sofortige Freilassung von Cecilia Sala

Sala beklagt schreckliche Haftbedingungen im Evin-Gefängnis

Sala seit 19. Dezember in Einzelhaft Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aus Protest gegen die Inhaftierung einer italienischen Journalistin im Iran hat Italiens Regierung den iranischen Botschafter in Rom einbestellt.

Bei dem Gespräch sei die sofortige Freilassung von Cecilia Sala (29) gefordert worden, hiess es in einer Mitteilung des Ministeriums. Bereits zuvor verlangte Aussenminister Antonio Tajani (71), alle Rechte der Italienerin zu respektieren.

Kein Bett in Gefängnis-Zelle

Sala war am 19. Dezember in Teheran festgenommen und inhaftiert worden. Seitdem befindet sie sich im berüchtigten Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt in strenger Einzelhaft. Nun soll Sala erstmals über die schrecklichen Haftbedingungen gesprochen haben, die sie aushalten muss.

In einem Telefonat mit ihren Angehörigen beklagte die 29-Jährige, sie müsse nur mit zwei Decken ausgerüstet auf dem Boden schlafen, wie die Zeitung «Corriere della Sera» berichtet. Vorher hatte Salas Familie tagelang kein Lebenszeichen von der Journalistin erhalten. Im Gespräch bat Sala laut der italienischen Zeitung mehrfach um Hilfe. «Macht schnell», wird sie zitiert.

Die beliebte Journalistin wird ausserdem in Isolationshaft festgehalten. Nur die italienische Botschafterin im Iran durfte Sala für eine halbe Stunde besuchen. Sie bracht ihr Berichten zufolge einige Hygiene-Artikel und eine Augenmaske mit. Diese sei wichtig, denn in Salas Zelle sei das Licht permanent angeschaltet.

«Journalismus ist kein Verbrechen»

Inzwischen hat sich auch die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas eingeschaltet. Sie forderte im Gespräch mit der italienischen Zeitung «La Repubblica» ebenfalls Salas sofortige Freilassung. «Niemand sollte wegen seiner Arbeit inhaftiert werden. Journalismus ist kein Verbrechen», sagte Kallas.

Am Nachmittag will Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Medienberichten mit einigen Ministern ihres Kabinetts zu einer kurzfristig anberaumten Sitzung zusammenkommen, um über weitere Schritte in der Angelegenheit zu beraten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die iranische Justiz wirft Sala Verstösse gegen die Mediengesetze der Islamischen Republik vor. Sala arbeitet für die Tageszeitung «Il Foglio» und betreibt zudem einen bekannten Podcast. Im Iran soll die 29-Jährige Kontakt mit Frauen aufgenommen haben, die sich nicht an die strengen Regeln des Mullah-Regimes halten und beispielsweise kein Kopftuch tragen.