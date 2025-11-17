Präsident Selenski und Macron unterzeichnen Absichtserklärung für Rüstungsgeschäft. Ukraine plant Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets sowie Luftabwehrsystemen, Radars und Drohnen aus Frankreich. Das Geschäft soll sich über etwa zehn Jahre erstrecken.

Die Reise hat sich für Selenski gelohnt.

Darum gehts Ukraine plant Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets

Zusätzlich sollen moderne Luftabwehrsysteme und Drohnen erworben werden

Das Rüstungsgeschäft erstreckt sich über rund zehn Jahre

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron haben eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 Rafale-Kampfjets durch die Ukraine unterzeichnet. Die am Montag unterzeichnete Absichtserklärung umfasst zudem den geplanten Kauf moderner Luftabwehrsysteme vom Typ SAMP-T sowie von Radarsystemen und Drohnen, wie das französische Präsidialamt mitteilte. Das Rüstungsgeschäft soll sich demnach über rund zehn Jahre erstrecken.