Katastrophe für Bauern Geistersee in Kalifornien taucht wieder auf

Der Tulare Lake in Kalifornien, einst der grösste Süsswassersee westlich des Mississippi, kehrt zurück. Winterstürme und Schneeschmelze haben den See in den letzten Jahren auf seine frühere Grösse anschwellen lassen. Klingt gut, doch für Bauern ist das eine Katastrophe.