Kardinäle bereiten sich auf Papstwahl vor Heute beginnt das Konklave

Am Mittwoch beginnt das Konklave in der Sixtinischen Kapelle. Blick berichtet live aus Rom. Im TV-Studio in Zürich geben die Gäste Monika Schmid und Charles Martig Einblicke in die Papstwahl und die katholische Kirche. Im Ticker halten wir dich auf dem Laufenden.

Publiziert: vor 43 Minuten | Aktualisiert: vor 10 Minuten