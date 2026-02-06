DE
Russische Truppen greifen mit erbeuteten US-Panzern an
Kampf um Prokowsk
Russen greifen mit erbeuteten US-Panzern an
Russland setzt in Pokrowsk erbeutete US-Panzer ein, um ukrainische Stellungen anzugreifen. Ein US-M113-Panzer wurde durch einen Angriff der Ukraine zerstört.
Publiziert: vor 12 Minuten
News Ausland
1:21
Vatikan reagiert empört
Kommt dir dieser Engel auch bekannt vor?
0:53
Bei Weltrekord-Versuch
Mädchen stürzt Karten-Turm mit 63'000 Bierdeckel
1:01
Zwei Kinder verletzt
Hüpfburg wird neun Meter in die Luft geschleudert
0:53
Nach schwerem Wintersturm
Eisschollen bedecken den Hudson River
1:14
Mit Auto in Seiteneingang
Mann rast in New Yorker Synagoge
