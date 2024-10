Hier findet nichts im Verborgenen statt: In der Stadt Pinal County gibt es ein gläsernes Wahlzentrum. Foto: AFP 1/5

Kurz zusammengefasst Aquarium-Wahlzentrum in Florence für radikale Transparenz

Glaswände und Live-Kameras sollen Manipulationsvorwürfe entkräften

32 Millionen Dollar für hochmodernes Wahlzentrum investiert

Wahlmaschinen ohne Internetverbindung, um Hackerangriffe zu verhindern

Vertrauen in Wahlprozesse bleibt trotz Massnahmen gespalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

AFP Agence France Presse

Mitten in der Wüste Arizonas steht jetzt ein «Aquarium». So nennen die Menschen in der Kleinstadt Florence das neue Wahlzentrum. Denn der Raum, in dem am 5. November die Stimmen der US-Präsidentschaftswahl gezählt werden, hat Wände aus Glas. Mit «radikaler Transparenz» im Wahlprozess will der Bezirk die Verschwörungsgeschichten über angebliche Manipulation entkräften.

Vier Jahre nach seiner Niederlage verbreitet Donald Trump immer noch die haltlose Lüge, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei. Und auch bei der bevorstehenden Abstimmung werde es nicht mit rechten Dingen zugehen, behauptet der republikanische Ex-Präsident und schürt so bereits im Vorfeld Proteste gegen das Ergebnis.

«2020 haben wir viel Vertrauen bei unseren Einwohnern verloren»

Bei der Wahl 2020 gab es keinen Betrug grösseren Ausmasses, wie zahlreiche Prüfungen und Gerichte festgestellt haben – auch nicht in Florence. Dennoch hat der Bezirk 32 Millionen Dollar (270 Millionen Franken) in ein hochmodernes Wahlzentrum investiert, das den Weg von der Stimmabgabe bis zur Auszählung für alle Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar machen soll. Dutzende Kameras filmen die Wahlhelfer, wie sie die Stimmzettel sortieren, prüfen und zählen. Die Aufnahmen werden live im Internet übertragen.

«2020 haben wir viel Vertrauen bei unseren Einwohnern verloren», sagt Mike Goodman, ein Republikaner und Bezirksratsvorsitzender in Pinal County, der in Florence seinen Verwaltungssitz hat. «Manche Leute gehen tatsächlich nicht wählen, weil sie glauben, dass die Wahl schon manipuliert ist. Deshalb haben wir dieses Gebäude gebaut und es so transparent wie möglich gestaltet.»

«Wir wollen für unsere Wähler so transparent wie möglich sein»

Die Abstimmung in Arizona war 2020 extrem eng, Präsident Joe Biden gewann den Bundesstaat gegen Trump mit etwa 10'500 Stimmen Vorsprung. Diese knappe Entscheidung war der Nährboden für Verschwörungstheoretiker, die sich allen gegenteiligen Beweisen zum Trotz weigern, Trumps Niederlage zu akzeptieren.

Damit sich das Szenario nicht wiederholt, habe sich der Bezirk für eine Strategie der «radikalen Transparenz» entschieden, sagt Garrett Glover von der örtlichen Wahlbehörde. «Wir wollen für unsere Wähler so transparent wie möglich sein, damit sie den gesamten Prozess von Anfang bis Ende beobachten können.»

«Jeder Bundesstaat muss seine Abläufe überprüfen»

Hinter den Glasscheiben stehen die Kisten bereit, in denen die Stimmzettel aus den Wahllokalen ins Wahlzentrum gebracht werden. Sie sind mit Vorhängeschlössern verriegelt, deren Standort per Satellit verfolgt wird. Die Zählmaschinen hängen an einem Server ohne Verbindung zum Internet - Hackerangriffe ausgeschlossen.

«Jeder Bundesstaat muss seine Abläufe überprüfen und sie dort verbessern, wo sie verbessert werden müssen», sagt Goodman. Denn das Misstrauen in die Sicherheit der Wahlen ist allgegenwärtig. Weniger als die Hälfte der Republikaner glaubt, dass die diesjährige Präsidentschaftswahl fair ablaufen wird, wie eine im August veröffentlichte Studie der Meinungsforscher des Pew Research Center ergab.

Die Hochburg der Republikaner ist ein gutes Beispiel

Wahlzentren wie jenes in Florence «sind sehr wirkungsvoll für Zweifler und auch für Bürger, die den Wahlprozess einfach nicht verstehen», sagt der Politikwissenschaftler Thom Reilly von der Arizona State University. Aber in einem Land, in dem jeder Bundesstaat ein anderes Wahlverfahren hat und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen schwindet, können selbst solche Massnahmen nicht alle überzeugen. «Es gibt Leute, die die Wahlen immer anzweifeln werden», sagt Reilly.

Pinal County, eine Hochburg der Republikaner, ist ein Beispiel dafür: Der Bezirksrat Kevin Cavanaugh kandidierte diesen Sommer erfolglos für das Amt des Sheriffs. Wie Trump bestreitet er seine Niederlage. In seinem Büro zeigt der 50-Jährige Grafiken, die seiner Meinung nach belegen, dass die Wahl manipuliert wurde. «Ich hatte meine Zweifel an dem Betrug, bis ich es mit eigenen Augen sah», sagte er. Ein Datenanalyst, dem er 850 Dollar pro Stunde zahlte, habe die Beweise geliefert.

Investition hat sich gelohnt

Vergangene Woche wurde das Ergebnis der unabhängigen Prüfung der Abstimmung veröffentlicht: «Keine Hinweise auf Betrug, Datenmanipulation oder andere Faktoren, die das Wahlergebnis hätten beeinflussen können.» Wenn selbst gewählte Amtsträger wie Cavanaugh Wahlen anzweifeln, werde das Vertrauen der Öffentlichkeit zerstört, sagt der Bezirksratsvorsitzende Goodman.

Tim Vendettuoli schaut durch das Glas des «Aquariums» in Florence. Die Investition habe sich gelohnt, sagt der 72-jährige Rentner. Vor vier Jahren seien die Urnen manipuliert worden, ist der Republikaner überzeugt. Aber dieses Jahr, so glaubt Vendettuoli, werde die Wahl reibungsloser verlaufen - zumindest im Bezirk Pinal.