Darum gehts
- Altenburger Inselzoo bietet ab sofort spezielle Aktionen gegen Liebeskummer
- Schaben-Patenschaft für 4,58 Franken, verfüttert an andere Tiere
- Zum Valentinstag Rosenkäfer-Patenschaft, benannt nach Herzensmenschen, möglich
Liebeskummer oder dauernd Stress mit dem Kollegen? Fürs Verarbeiten solcher Situationen bietet der Altenburger Inselzoo in Deutschland jetzt eine besondere Aktion.
Für fünf Euro (4,58 Franken) kann man dort die Futtertier-Patenschaft für eine Schabe übernehmen - die dann von anderen Zoobewohnern verspeist wird.
Käfer kann nach Herzensmenschen benannt werden
«Kakerlaken-Karma» nennt der Zoo die Aktion mit einem Augenzwinkern. «Eine kreative Option für eine Hommage an «ganz besondere Lieblingsmenschen» oder das spielerische Verarbeiten verblasster Liebschaften mit dem Prädikat «therapeutisch wertvoll!», wie die Stadt Altenburg mitteilte.
Zum Valentinstag kommende Woche bietet der Zoo im Bundesland Thüringen aber auch die romantische Variante an: Für denselben Betrag können Patenschaften für einen Rosenkäfer übernommen werden. Der Käfer kann nach dem eigenen Herzensmenschen benannt und dann ganzjährig bestaunt werden.