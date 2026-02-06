DE
FR
Abonnieren

Kakerlaken für Ex-Freunde
Zoo bietet kuriose Aktion für gebrochene Herzen

Für 4,58 Franken kann man eine Kakerlake nach einer Person benennen, die dann verfüttert wird. Zum Valentinstag gibts in einem deutschen Zoo auch eine romantische Käfer-Patenschaft.
Publiziert: vor 38 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/4
In einem deutschen Zoo kann man Kakerlaken gegen eine kleine Gebühr einen Namen geben. Anschliessend werden die Tiere verfüttert.
Foto: Pixabay

Darum gehts

  • Altenburger Inselzoo bietet ab sofort spezielle Aktionen gegen Liebeskummer
  • Schaben-Patenschaft für 4,58 Franken, verfüttert an andere Tiere
  • Zum Valentinstag Rosenkäfer-Patenschaft, benannt nach Herzensmenschen, möglich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Liebeskummer oder dauernd Stress mit dem Kollegen? Fürs Verarbeiten solcher Situationen bietet der Altenburger Inselzoo in Deutschland jetzt eine besondere Aktion.

Für fünf Euro (4,58 Franken) kann man dort die Futtertier-Patenschaft für eine Schabe übernehmen - die dann von anderen Zoobewohnern verspeist wird.

Käfer kann nach Herzensmenschen benannt werden

«Kakerlaken-Karma» nennt der Zoo die Aktion mit einem Augenzwinkern. «Eine kreative Option für eine Hommage an «ganz besondere Lieblingsmenschen» oder das spielerische Verarbeiten verblasster Liebschaften mit dem Prädikat «therapeutisch wertvoll!», wie die Stadt Altenburg mitteilte.

Zum Valentinstag kommende Woche bietet der Zoo im Bundesland Thüringen aber auch die romantische Variante an: Für denselben Betrag können Patenschaften für einen Rosenkäfer übernommen werden. Der Käfer kann nach dem eigenen Herzensmenschen benannt und dann ganzjährig bestaunt werden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen