Im deutschen Castrop-Rauxel ist ein 17-Jähriger gestorben. Die Polizei hat ein Mädchen festgenommen. Sie spricht von Notwehr.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Ein Passant hat in Castrop-Rauxel (D) am vergangenen Mittwoch einen schwer verletzten, stark blutenden Jugendlichen entdeckt. Der 17-Jährige erlag trotz Rettungsmassnahmen später seinen Verletzungen, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der Jugendliche stammte demnach aus Castrop-Rauxel.

Die Polizei nahm eine ebenfalls 17-jährige Jugendliche aus Castrop-Rauxel an ihrer Wohnadresse fest. Gegenüber den Beamten sprach sie von Notwehr.

Was sich genau zugetragen hat, wird noch ermittelt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch am Donnerstag soll die Leiche des 17-Jährigen obduziert werden. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.