Stift gewinnt 8,4 Millionen im Lotto – warum er trotzdem weiterarbeiten will

Stift gewinnt 8,4 Millionen im Lotto – warum er trotzdem weiterarbeiten will

1/4 James Clarkson (20) räumt in England einen Millionen-Jackpot ab. Foto: PA

Auf einen Blick Stift (20) gewinnt 8,4 Millionen Franken im Lotto und arbeitet weiter

Er plant, Ausbildung abzuschliessen und Eltern finanziell zu unterstützen

Er wählte Gewinnzahlen 16, 19, 22, 24, 27 und 35 zufällig aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Valentin Köpfli Redaktor News

James Clarkson (20) aus dem englischen Carlisle ist ein waschechter Glückspilz. In der National Lottery knackte der angehende Heizungsmonteur am 4. Januar 2025 den Jackpot — und gewann umgerechnet rund 8,4 Millionen Franken.

Trotz des Geldsegens will Clarkson seinen Beruf nicht an den Nagel hängen. Einen Tag nach dem plötzlichen Reichtum arbeitete er bereits wieder draussen in der Kälte und reinigte blockierte Abflüsse für das Familienunternehmen seiner Eltern. Denn er liebt seine Arbeit. Und sein Vater würde es ohnehin nicht zulassen, dass er damit aufhört, wie er gegenüber Sky News mit einem Augenzwinkern erzählt.

Ferien und Gucci-Tasche

Der bodenständige Neureiche will seinen Gewinn aber dennoch geniessen. So hat er bereits einen Luxusurlaub auf den Kapverden gebucht und seiner Freundin eine teure Gucci-Tasche gekauft.

Auch ein neues Auto steht auf seiner Wunschliste, vielleicht sogar ein Audi mit Sitzheizung. Damit er sich auf dem Weg zur Kundschaft nicht mehr an den Hintern friert. Als grosser Fan von Manchester City plant Clarkson ausserdem, eine Dauerkarte für das Etihad-Stadion zu erwerben.

Gewinnzahlen zufällig ausgewählt

Seine Familie steht für ihn jedoch an erster Stelle. Er möchte nun die Hypothek seiner Eltern abbezahlen. «Wir stehen uns nahe, und sie waren immer für mich da. Dieser Sieg ist nicht nur für mich, ich möchte sicherstellen, dass wir alle davon profitieren», sagt er gegenüber Sky News.

Eine aussergewöhnliche Gewinnstrategie verfolgte der Heizungsmonteur-Stift übrigens nicht. Clarkson wählte die Gewinnzahlen 16, 19, 22, 24, 27 und 35 rein zufällig aus.