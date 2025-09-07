Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, soll US-Präsident Donald Trump neue Sanktionen für Russland vorbereiten. Erst am Samstag reiste noch eine EU-Delegation mit demselben Ziel nach Washington D.C.

Trump soll neue Sanktionen gegen Russland erarbeiten wollen – das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Der Präsident äusserte sich ausserhalb des Weissen Hauses am Sonntagabend positiv auf eine entsprechende Frage eines Reporters. «Sind Sie bereit, die zweite Phase der Sanktionen gegen Russland einzuleiten?», wollte dieser wissen. Trump nickte und bestätigte: «Ja, das bin ich».

Bereits am Freitagabend kündigte EU-Ratspräsident António Costa an, dass eine EU-Delegation nach Washington D.C. reisen werde, um gemeinsame Sanktionen vorzubereiten. Das berichtete unter anderem «Politico».

«Wir arbeiten mit den Vereinigten Staaten und anderen gleichgesinnten Partnern zusammen, um unseren Druck durch weitere direkte und sekundäre Sanktionen zu erhöhen», so Costa bei einer Pressekonferenz. Wie genau die neuen Sanktionen aussehen sollen, ist bisher unklar. US-Finanzminister Scott Bessent sagte gegenüber NBC News, die neuen Sanktionen sollten die russische Wirtschaft zu einem «totalen Zusammenbruch» bringen. Nur so könne man Putin «an den Verhandlungstisch bringen.»