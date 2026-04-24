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So tönt der Song über Puerto Rico
«It's a wild place»
So tönt der Song über Puerto Rico
Wer die Hauptstadt Puerto Ricos nicht kennt, wird sie nach diesem Ohrwurm definitiv nicht mehr los. «Das Puerto Rico Lied» taufte der Tiktoker «saxboybilly18» das Lied.
Publiziert: vor 23 Minuten
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