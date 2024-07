Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hat in der Nacht Infrarotaufnahmen der vulkanischen Aktivitäten veröffentlicht.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf der italienischen Vulkaninsel Stromboli im Mittelmeer gilt nach einem heftigen Rumoren des gleichnamigen Vulkans die höchste Alarmstufe rot. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, die Lage im Blick zu behalten und die Anweisungen des Zivilschutzes genau zu befolgen.

Zuvor hatte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (IGNV) einen plötzlichen Anstieg der seismischen Aktivitäten festgestellt. Der mehr als 920 Meter hohe Stromboli gehört zu den besonders aktiven Vulkanen in Europa.

Grosse Mengen Lava

Seit mehreren Tagen ist der Berg wieder besonders aktiv: Aus dem Krater quillen grosse Mengen Lava, die sich dann den Weg über mehrere Hundert Meter steil nach unten bis ins Meer bahnen. Auf Videos ist zu sehen, wie dichter Qualm hoch in den Himmel steigt.

Auf Stromboli – einer Insel, die zur Gruppe der Liparischen Inseln gehört – leben regelmässig nur wenige Hundert Menschen. Viele Touristen fahren vom Festland oder von Sizilien übers Meer dorthin, um den Vulkan zu besteigen.

Der Stromboli ist auch durch Literatur und Film bekannt: In Jules Vernes Abenteuerroman «Die Reise zum Mittelpunkt der Erde» aus dem 19. Jahrhundert werden die Helden des Buchs am Ende durch den Krater des Stromboli wieder zurück nach oben katapultiert. Der italienische Regisseur Roberto Rossellini drehte auf der Insel kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den Film «Stromboli» mit seiner späteren Ehefrau Ingrid Bergman in der Hauptrolle.