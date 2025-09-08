Mutmasslicher Terror-Anschlag in Jerusalem: Zwei bewaffnete Täter haben nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom bei einer Bushaltestelle auf Menschen geschossen. Mindestens vier Menschen starben.

1/2 Chaotische Szenen in Jerusalem: Rettungskräfte im Einsatz. Foto: Magen David Adom

Darum gehts Vier Tote und mehrere Verletzte bei Angriff in Jerusalem

Zufahrtswege im Norden Jerusalems wurden nach dem Anschlag gesperrt

15 Verletzte, davon fünf in kritischem Zustand, gemeldet

Mehrere Menschen sind in Jerusalem durch Schüsse verletzt worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, Sanitäter kümmerten sich um etwa 15 Verletzte. Später korrigieren die offiziellen Stellen ihre Angaben: Vier Menschen seien bei dem Angriff ums Leben gekommen – zudem befinden sich fünf in kritischem Zustand.

Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag im Norden der Stadt aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmasslich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. «Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert», sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.