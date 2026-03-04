Israel warnt: Jeder Nachfolger von Chamenei ist «Eliminierungsziel»

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat erklärt, dass jeder künftige Nachfolger und Sohn von Ali Chamenei, Modschtaba Chamenei, ein «unmissverständliches Ziel der Eliminierung» sei.

«Jeder vom iranischen Regime ernannte Anführer, der den Plan zur Zerstörung Israels, zur Bedrohung der USA, der freien Welt und der Länder der Region sowie zur Unterdrückung des iranischen Volkes weiterführt, wird ein unmissverständliches Ziel für die Eliminierung sein», erklärte Katz.

«Es spielt keine Rolle, wie er heisst oder wo er sich versteckt», fügte er hinzu.

Katz betonte zudem: «Wir werden weiterhin mit aller Kraft gemeinsam mit unseren amerikanischen Partnern daran arbeiten, die Fähigkeiten des Regimes zu zerschlagen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das iranische Volk es stürzen und ersetzen kann.»