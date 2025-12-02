Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt seien drei Personen an drei verschiedenen Orten durch israelische Schüsse oder Angriffe aus der Luft ums Leben gekommen, hiess es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Die israelische Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gibt es immer wieder einzelne tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen. Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge bereits mehrfach Personen getötet, die vom Militär kontrolliertes Gebiet jenseits der sogenannten «gelben Linie», hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat, betreten und sich dort Soldaten genähert haben sollen.

Die drei nun ums Leben Gekommenen sollen palästinensischen Angaben zufolge jedoch in Gebieten, in der die Terrororganisation Hamas die Kontrolle hat, getötet worden sein. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.