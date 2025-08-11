Bei einem israelischen Angriff in Gaza wurden laut Al-Dschasira vier Journalisten getötet. Die israelische Armee bestätigt den Angriff, bezeichnet jedoch einen der Getöteten als Hamas-Terroristen. Netanyahu will derweil aufs Tempo drücken, um den Krieg zu beenden.

Das Logo von Al-Dschasira. Der katarische Sender und Israels Regierung stehen im Dauerstreit. Foto: ELVIS BARUKCIC

Darum gehts Israelischer Angriff tötet Journalisten in Gaza, IDF bestätigt Angriff auf Terroristen

Al-Dschasira bezeichnet getöteten al-Scharif als bekannten arabischen Korrespondenten

Seit Oktober 2023 wurden laut Hamas-Gesundheitsministerium über 61'000 Menschen getötet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei einem israelischen Angriff auf die Stadt Gaza sind nach Angaben des katarischen Senders Al-Dschasira mindestens vier Journalisten getötet worden. «Der Journalist Anas al-Scharif wurde zusammen mit drei Kollegen bei einem mutmasslich gezielten israelischen Angriff getötet», berichtete Al-Dschasira am späten Sonntag unter Berufung auf den Leiter des Al-Schifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza. Die israelische Armee (IDF) bestätigte einen Angriff, der «dem Terroristen Anas al-Scharif» gegolten habe.

«Vor kurzem hat die IDF in der Stadt Gaza den Terroristen Anas al-Scharif getroffen, der sich als Journalist für den Sender Al-Dschasira ausgab», erklärte die israelische Armee am späten Sonntag im Onlinedienst Telegram. Al-Scharif sei «ein Anführer einer Terrorzelle der Terrororganisation Hamas und verantwortlich für Raketenangriffe auf israelische Zivilisten und IDF-Truppen» gewesen.

Terrorist oder Journalist?

Al-Dschasira bezeichnete den 28-jährigen al-Scharif dagegen als «bekannten arabischen Korrespondenten», der ausführlich aus dem Norden des Gazastreifens für den Sender berichtet habe. Der Angriff habe ein Zelt für Journalisten vor dem Haupttor des Al-Schifa-Krankenhauses getroffen. Neben al-Scharif seien dabei auch der Al-Dschasira-Korrespondent Mohammed Kreikeh und die Kameramänner Ibrahim Saher und Mohammed Nufal getötet worden.

Seit Jahren ist das Verhältnis zwischen Israel und dem katarischen Sender Al-Dschasira angespannt. In Israel besteht aktuell ein Sendeverbot gegen Al-Dschasira. Ermöglicht worden war dies durch ein im April beschlossenes Gesetz, welches das Verbot ausländischer Medien vorsieht, die als schädlich für die Sicherheit Israels angesehen werden. Israels Kommunikationsminister Schlomo Karhi hatte den Sender als «ein Sprachrohr des Terrorismus im Dienste der Hamas» bezeichnet. Der Sender weist die Anschuldigungen zurück.

Netanyahu will Krieg «so schnell wie möglich» beenden

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (75) will den Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen «so schnell wie möglich» beenden. «Deshalb habe ich die israelischen Streitkräfte angewiesen, den Zeitplan für die Einnahme der Stadt Gaza abzukürzen», sagte er nach Angaben der «Times of Israel» in einer Pressekonferenz für israelische Medien in Jerusalem.

Das Sicherheitskabinett unter Leitung Netanyahus hatte am Freitag beschlossen, dass das Militär die Stadt Gaza einnehmen soll – womöglich mit dem Ziel, die Kontrolle über das gesamte Küstengebiet zu übernehmen. Der diesbezügliche Beschluss ist in Hinsicht auf den zeitlichen Rahmen vage gehalten. Medien berichteten, die Armee würde für die entsprechenden Vorbereitungen zwei Monate brauchen.

Skeptische Armeeführung

So müsste rund eine Million Palästinenser, die sich derzeit in der Stadt Gaza aufhalten, in Gebiete umziehen, die von dem geplanten Kampfeinsatz nicht betroffen sind. Dort müsste für die Menschen eine entsprechende Infrastruktur mit Behausungen, Nahrungsmittel- und Wasserversorgung und Spitälern geschaffen werden. Nach 22 Monaten Krieg ist der Gazastreifen weitgehend zerstört.

Israels Armee müsste Hunderttausende Reservisten einberufen. Sie müsste kaputtes und verschlissenes Kriegsgerät reparieren, ersetzen und in Stellung bringen. Der Generalstab werde die «Grundideen» für den Einsatz gegen die Stadt Gaza bis Ende der Woche billigen, berichtete das Nachrichtenportal «ynet» am Sonntag. Armeechef Ejal Zamir (59) steht Medienberichten zufolge dem Vorhaben skeptisch gegenüber.

Zehntausende Todesopfer

Seit dem Hamas-Angriff, bei dem nach israelischen Angaben 1219 Menschen getötet worden waren, geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober 2023 mehr als 61'000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Am Samstag erklärte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen, bei israelischen Angriffen seien an diesem Tag mindestens 37 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien 30 Zivilisten, die auf Hilfsgüter gewartet hätten. Aufgrund der massiven Einschränkungen für Medien in dem Palästinensergebiet lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen.