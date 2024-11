Der Iran rüstet nuklear auf. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Iran plant Installation Tausender neuer Zentrifugen zur Urananreicherung laut IAEA-Bericht

Teheran kündigt Schritt als Reaktion auf IAEA-Resolution an

Etwa 6000 Zentrifugen sollen an Standorten in Fordo und Natans betrieben werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Iran plant einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zufolge die Installation Tausender neuer Zentrifugen zur Urananreicherung. Der Iran habe die IAEA darüber informiert, dass das Land beabsichtige, etwa 6000 Zentrifugen an seinen Standorten in Fordo und Natans zu betreiben, hiess es in dem Bericht, den die Nachrichtenagentur AFP am Freitag einsehen konnte. Teheran hatte den Schritt zuvor als Reaktion auf eine Resolution der IAEA angekündigt.