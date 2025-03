Rodrigo Duterte ist am Dienstag am Flughafen von Manila in Gewahrsam genommen worden. Dem philippinischen Ex-Präsidenten werden Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seinem harten Vorgehen gegen Drogenhändler vorgeworfen.

1/2 In Gewahrsam der Behörden: Der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte (Archiv). Foto: keystone-sda.ch

Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte (79) ist am Dienstag am Flughafen der Hauptstadt Manila verhaftet worden. Die philippinische Regierung hatte einen Interpol-Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in den Haag wegen angeblicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhalten, wie aus einer Erklärung des Kommunikationsbüros des Präsidenten hervorgeht.

Während seiner Amtszeit 2016 bis 2022 leitete Duterte ein umfassendes Vorgehen gegen Drogendealer, bei dem nach Polizeiangaben mehr als 6000 Menschen getötet wurden. Beobachter gehen davon aus, dass die Zahl der aussergerichtlichen Tötungen noch höher liegen könnte.

«Ihr werdet mich schon töten müssen»

Duterte kehrte am Dienstagmorgen nach Manila zurück, nachdem er am Sonntag eine Rede vor der philippinischen Diaspora in Hongkong gehalten hatte. Der ehemalige Präsident befindet sich gemäss der Regierungserklärung derzeit in Gewahrsam der Behörden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein im Fernsehen gezeigtes Video soll den Moment der Festnahme in einem Flugzeug zeigen. Darin ist angeblich Duterte zu hören, wie er die Polizisten anfährt: «Ihr werdet mich schon töten müssen.» Ein zweites Video scheint ihn in Polizeibegleitung und mit Gehstock am Flughafen zu zeigen.

Dutertes Tochter Sara ist derzeit Vizepräsidentin unter Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr., Dutertes Nachfolger. Gegen die Tochter läuft ein Amtsenthebungsverfahren, unter anderem wegen einer Morddrohung gegen den derzeitigen Staatschef.