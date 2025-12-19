Ein russische Drohne des Typs Orlan-10 ist im Nordwesten der Türkei abgestürzt. Die türkischen Behörden haben Ermittlungen zur Ursache und zum Hintergrund des Vorfalls aufgenommen. Polizei- und Rettungsdienst standen im Grosseinsatz.

Aufregung in der Türkei: Im Nordwesten des Landes wurde eine abgestürzte Drohne am Freitag als russisch identifiziert.

Das unbemannte Fluggerät wurde in der Nähe der Stadt Izmit – etwa 30 Kilometer südlich des Schwarzen Meeres – entdeckt, berichtete die private Nachrichtenagentur DHA.

Innenministerium bestätigt Herkunft

Zunächst war der Ursprung der Drohne unklar. Erste Experten vermuteten bereits, dass es sich um ein russisches Gerät handeln könnte. Dies bestätigte später auch das Innenministerium. Es handelt sich um eine Aufklärungsdrohne des Typs Orlan-10.

Die Behörden haben eine Untersuchung zu den Umständen des Absturzes eingeleitet.

Erdogan warnt

Der Vorfall ereignet sich nur wenige Tage nachdem, dass türkische Militär bereits eine Drohne abgeschossen hatte, die sich «verirrt» hatte.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (71) hat davor gewarnt, dass das Schwarze Meer zu einem «Konfliktgebiet» zwischen Russland und der Ukraine werden könnte, nachdem es in den letzten Wochen zu mehreren Angriffen auf Schiffe in der Region gekommen war.