Bei einem Anschlag in der Nähe von Ankara hat es am Mittwoch Regierungsangaben zufolge «Tote und Verletzte» gegeben.

Auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens in der türkischen Hauptstadt Ankara hat es nach Regierungsangaben einen Terroranschlag gegeben. Foto: X 1/7

Schock in Ankara: Eine Explosion hat am Mittwoch die Region rund um das Gelände der staatlichen Luft- und Raumfahrtkonzern erschüttert. Der Innenminister Ali Yerlikaya spricht von einem Terroranschlag.

Bei dem Angriff wurden drei Menschen getötet und 14 Personen verletzt, wie Yerlikaya kurz darauf mitteilt. «Ich verurteile diesen abscheulichen Angriff.»

Der Sender Ntv berichtete, es gebe eine Geiselnahme. Medienberichten zufolge fuhren zahlreiche Krankenwagen zum Ort des Anschlags.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurden Mitarbeiter des Unternehmens in Bunkern in Sicherheit gebracht. Die Umgebung sei abgesperrt worden.

Wichtige Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse

Das Unternehmen Türkische Luft- und Raumfahrt (Tusas) ist Entwickler und Produzent von Luft- und Raumfahrtsystemen wie Kampfflugzeugen und Drohnen. Tusas hat unter anderem die Prototypen des türkischen Kampfflugzeuges Kaan mitentwickelt.

In der Türkei findet in dieser Woche eine wichtige Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtmesse statt. Der Verteidigungssektor macht fast 80 Prozent der türkischen Exportleistung aus. 2023 exportierte das Land Verteidigungsgüter im Wert von 10,2 Milliarden Dollar (9,46 Milliarden Franken).

0:22 Terroranschlag in Ankara: Aufnahme zeigt Explosion

Wiederholt Bombenanschläge und andere Angriffe

Es ist bereits der zweite Anschlag in diesem Jahr. Im Februar kamen bei einem Anschlagsversuch auf das wichtigste Gerichtsgebäude in Istanbul drei Menschen, darunter die beiden Angreifer. Auch ein Zivilist sei tot, fünf weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Innenminister Ali Yerlikaya hatte zuvor mitgeteilt, dass zwei Angreifer - ein Mann und eine Frau - zwei Polizisten vor dem Gebäude angegriffen hätten und daraufhin erschossen worden seien. Die Polizei erklärte, ein Attentat vereitelt zu haben.

In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Bombenanschläge und andere Angriffe in der Türkei, die mit dschihadistischen Kämpfern und militanten Kurden in Verbindung gebracht wurden. Trotz eines Rückgangs sind Istanbul und die Hauptstadt Ankara weiterhin in höchster Alarmbereitschaft.