Am Wiener Küniglberg wollte ein LKW-Fahrer am Dienstagmorgen ins ORF-Zentrum fahren und drohte mit einer Bombe. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

LKW-Fahrer wollte in ORF-Studio fahren und drohte mit Bombe

Polizeieinsatz in Wien

Beim ORF-Zentrum in Wien kam es am Dienstagmorgen zu einem Zwischenfall. Ein LKW-Fahrer wollte in den Eingang des Senders fahren und drohte mit einer Bombe. Die TV-Sendung «Guten Morgen Österreich» wurde vorübergehend abgebrochen, wie die «Kronen Zeitung» berichtet.

«Aktuell läuft ein grösserer Einsatz rund um das ORF-Zentrum. Ein mittlerweile festgenommener Mann blockierte mit einem Lieferwagen die Fahrbahn und behauptete, eine Bombe im Fahrzeug platziert zu haben», erklärte die Wiener Polizei auf X. Das Fahrzeug werde durchsucht. Der Verdächtige soll polizeibekannt sein und soll in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen aufgefallen sein. Er befindet sich in Gewahrsam.

Das ORF hat seinen Mitarbeitern derweil geraten, von Zuhause aus zu arbeiten. Das Zentrum ist demnach nicht gesperrt, Teile wurden jedoch evakuiert.