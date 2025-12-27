Zwei Menschen starben am 26. Dezember bei Lawinenabgängen in den französischen Alpen. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Bei Lawinenabgängen in zwei verschiedenen Wintersportorten in den französischen Alpen sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 60-jähriger Bergführer war in La Plagne in der Region Savoie in 2600 Metern Höhe mit fünf Skifahrern unterwegs.

Die Gruppe wurde von einer Lawine erfasst wurde, wie die Präfektur mitteilte. Der Bergführer starb später im Krankenhaus durch Herzstillstand. Eine 50-jährige Frau aus der Gruppe wurde wegen mehrerer Verletzungen behandelt, zwei weitere Skifahrer wurden leicht verletzt.

Vier Langläufer mitgerissen

Einige Stunden später ging in der Nähe des Dorfes Valloire unterhalb des Mont Jovet in 2300 Metern Höhe eine weitere Lawine ab. Sie riss vier Ski-Langläufer mit. Einer von ihnen starb, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Die Lawinen ereigneten sich in Gebieten, die als risikoarm gelten. Die Wetterbedingungen der vergangenen Tage hätten die Gefahr jedoch erhöht, erklärten die Behörden. «Geringes Risiko bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht», warnte die Gendarmerie von Savoie.