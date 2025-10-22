In der Nacht auf Montag wurde im deutschen Ort Soest eine 20-jährige Frau über Stunden in einem leerstehenden Baumarkt schwer vergewaltigt. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen.

Über Stunden wurde eine 20-jährige Frau in Soest (D) vergewaltigt. Foto: Jens Büttner/dpa

Darum gehts 20-jährige Frau in leerstehendem Baumarkt über Stunden vergewaltigt

Verdächtiger schlug Partner der Frau bewusstlos und war bewaffnet

37-jähriger Verdächtiger aus ZUE Soest, polizeibekannt und unter Bewährung

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In Soest (D) wurde eine 20-jährige Frau ohne festen Wohnsitz über Stunden vergewaltigt. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Vorfall ereignete sich dabei in der Nacht auf Montag in einem leerstehenden Baumarkt. Der «Soester Anzeiger» berichtete zuerst.

Die Polizei hat bereits einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Algerier aus der ZUE Soest, einer Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge.

Verdächtiger schlug Partner der Frau bewusstlos

Der Verdächtige soll zudem den Partner der Frau angegriffen und verletzt haben. Als der Lebensgefährte der Frau seine Partnerin retten wollte, sei er vom Verdächtigen niedergeschlagen worden. Daraufhin soll er das Bewusstsein verloren haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die obdachlose Frau und ihr Lebensgefährte in dem leerstehenden Baumarkt übernachteten. In der Nacht sei der Verdächtige in das Gebäude gekommen und habe die Frau «über einen längeren Zeitraum» vergewaltigt.

Mann ist bereits polizeibekannt

Erst nach Stunden sei es der Frau und ihrem Partner gelungen, das Gebäude zu verlassen. Sie riefen die Polizei und wurden medizinisch und psychologisch betreut.

Der Verdächtige sei der Polizei bereits «wegen diverser Delikte» bekannt und stehe derzeit unter laufender Bewährung, berichtet der «Soester Anzeiger». Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann ein Messer bei sich hatte. Nun sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft.